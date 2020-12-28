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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и строительных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электрооборудования и строительных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174529Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174529

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и строительных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 14:55

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Спецификация_Приложение___1_.XLSX

    Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Suvorikov@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сувориков Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования и строительных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174529Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и строительных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фасонный ФС-1 2000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ RAL 5015 ООО Климпанель"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 2"

    "Элемент фасонный ФК-7 2000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ RAL 5015 ООО Климпанель"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Элемент фасонный ФК-1 2000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ RAL 5015 ООО Климпанель"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Мат минераловатный прошивной теплоизоляционный МП-100-2000-1000.100 200х1000х100ММ ГОСТ 21880-2011"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь взрывозащищенный -40...+1200ГРАД ЦЕЛЬС 4-20МА дополнительный пакет документов №1 У1.1 Метран-2700-(-40...+1200)С-0.5-(4-20)мА-N-A10-800-Н45-А1-С-H-У1(-51...+75)"

    Кол-во: 6.000

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