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    Главная / Торги / Техническое обслуживание оборудования пищеблока в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Техническое обслуживание оборудования пищеблока в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174519

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание оборудования пищеблока в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 14:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание оборудования пищеблока в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание оборудования пищеблока в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 г. Нижний Новгород, ул Космическая 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту предоставления услуг после подписания акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт оборудования пищеблока"

    Кол-во: 1.000

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