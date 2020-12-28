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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (овощи, зелень)

    Поставка продуктов питания (овощи, зелень)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174515Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174515

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (овощи, зелень)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 13:57

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания (овощи, зелень)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174515Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (овощи, зелень)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет с Поставщиком за поставленные Продукты Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Продуктов и подписания Товарной накладной согласно каждой Заявке. Оплата за поставленные Продукты производится в безналичной форме на основании счета Поставщика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корень имбиря ГОСТ 29046-91 Китай"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Кабачок ГОСТ 31822-2012 Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Лук зеленый ГОСТ 34214-2017 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Мята перечная свежая ГОСТ 32883-2014 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Огурцы свежие Россия ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 6"

    "Перец сладкий желтый Израиль ГОСТ 34325-2017"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Перец сладкий красный Израиль ГОСТ 34325-2017"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Помидоры розовые ГОСТ 1725-85 Россия"

    Кол-во: 50.000

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