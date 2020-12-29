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    Главная / Торги / Поставка запасных частей НЕФАЗ, ЗИЛ

    Поставка запасных частей НЕФАЗ, ЗИЛ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174505Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174505

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей НЕФАЗ, ЗИЛ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 14:29

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 3532 73-25-98

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    zakupkiogt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей НЕФАЗ, ЗИЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174505Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей НЕФАЗ, ЗИЛ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 144Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал первичный ПАЗ,МАЗ-4370 (СААЗ) 24 зуба L-285 мм 320570-1701030-10"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Вал КПП промежуточный скоростной КПП ПАЗ, ЗИЛ432930 320570-1701047-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Синхронизатор ЗИЛ-130 2-3 передачи КПП 130-1701150"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Синхронизатор ПАЗ (СААЗ) 4-5 передачи скоростной КПП 320570-1701151"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Шестерня ПАЗ скоростной КПП 4-5 передачи вторичного вала z=21 320570-1701181"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Шестерня ПАЗ скоростной КПП 3 передачи вторичного вала z=30 (СААЗ) 320570-1701131"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Шестерня ПАЗ скоростной КПП 2 передачи вторичного вала z=39 320570-1701127"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Корпус КПП ЗИЛ-130 130-1701015-Б2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Крышка механизма передач верхняя в сборе ЗИЛ-130 130-1702010"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Вал вторичный КПП ЗИЛ-130/5301 130-1701105-Б2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Стартер БАТЭ Урал, КАМАЗ,ЗИЛ-4331 СТ-142Б2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Электродвигатель отопителя 24В 25Вт Калуга МЭ-237"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Диск сцепления ведомый в сборе 130-1601130 ЗИЛ-130"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Диск сцепления ведущий 130-1601090"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Насос топливный ЗИЛ-130,131 130-1106010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Запасная часть . Пневморессора НЕФАЗ 5297 (РОСТАР) 650-2934001-01"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Распределитель зажигания ГАЗ-53, 66, 3307 2402.3706"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть Крышка КПП передняя ЗИЛ-130 130-1701039"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Болт колеса автобусный 90ММ 4331, Аврора 130-3104050-11"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 20"

    "Гайка колеса черная ЕВРОКАМАЗ 5425-3101040"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 21"

    "Колодка тормозная ПАЗ задняя Аврора широкая 4421-3502090-03"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Диск сцепления Аврора ПАЗ 32053, 4230 45-972271"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Корзина сцепления Газ-3309 Валдай,ПАЗ-32053 дизель 4301-1601090"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Вал карданный ПАЗ 4230 Аврора 4230 54-2201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Диск сцепления 45-972271 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Диск сцепления 1878001501 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Диск сцепления 1878000036 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Диск сцепления 1878000294 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Корзина сцепления 3482000464 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Корзина сцепления 3482125512 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Подшипник выжимной в сборе 3151000079 ПАЗ КАВЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Подшипник выжимной в сборе 3511000419 ПАЗ КАВЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Подшипник выжимной в сборе 3151000167 ПАЗ КАВЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Трос привода КПП 4230 Аврора 6100ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Трос газа 5927-1108120-10 Нефаз 11000ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Металлорукав 580ММ Нефаз металлокомпенсатор 5297-1203012-03"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Глушитель выхлопа Нефаз 5297-1201010"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Рычаг регулировочный левый передний 971011031207 трещотка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Рычаг регулировочный правый передний 970011031207 трещотка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Вентилятор с вязкостной муфтой КАВЗ Cummins 423800-02000972"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Шкворень правый 4238-2906091 КААЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Шланг радиатора угловой 4238-1303160 КАВЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Запасная часть Охладитель наддувочного воздуха (интеркуллер) 4238А-1172010-02 КАВЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Комбинации приборов 50-380111 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Шкворень ПАЗ-4230, КАВЗ 111-3001019.01Э-1"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 46"

    "Пара плунжерная двигатели Д-245, Д-260 Евро-2 771.1111150-10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 47"

    "Шкворень ПАЗ-4230, КАВЗ 111-3001019Э-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Металлорукав ПАЗ-4230 "Аврора" 4230-4859.20.000-60-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Запасная часть Комплект подушек двигателя передний 3306-1001800 ГАЗ-3310 Д-245, 560"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 50"

    "Запасная часть Тройник глушителя 5297-1203035-10 НЕФАЗ 5297"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Рычаг регулировочный правый РТ-4008 ПАЗ-3203, 3204"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Трос КПП 37-212885-79 КАВЗ-4238 7900ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 53"

    "Регулятор тормозных сил левый РТ-4007 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Ремкомплект фильтра тонкой очистки топлива 17-740Т.000 КАМАЗ 0.2х0.12х0.2М"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 55"

    "Барабан тормозной 271ММ Нефаз 007.30-3341-031"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Барабан тормозной 292ММ Нефаз 118.00-3341.031"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Барабан тормозной задний КАВЗ Аврора 111-3501070-50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Барабан тормозной передний ПАЗ 6404-3501070 ООО "Кааз""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Барабан тормозной передний 244ММ ПАЗ 111-3501070 ООО "Кааз""

    Кол-во: 2.000

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