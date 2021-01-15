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    Главная / Торги / Поставка паллет для складского хранения

    Поставка паллет для складского хранения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174502Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174502

    Наименование закупки

    Поставка паллет для складского хранения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 15:17

    Документация процедуры

    Проект_договора_паллеты.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-16-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.andreeva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Людмила Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка паллет для складского хранения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 11:00 GMT +315.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174502Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка паллет для складского хранения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, ЛО, Волхонское шоссе, дом 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара одной партией в течение 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поддон деревянный 1200х800ММ 1.5Т Упаковочный цех "Богдановическое открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов""

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 2"

    "Поддон деревянный 1200х1000ММ"

    Кол-во: 300.000

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