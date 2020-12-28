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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Продукция электротехническая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 14:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
Почтовый адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Контактный телефон
+7 4872 25-36-41
Факс
+7 4872 25-36-18
Адрес электронной почты
t440002@tulagorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богомазов Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция электротехническая
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174491Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция электротехническая
Начальная цена
44 171,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г. Тула, проезд Энергетиков, 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 52.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 49.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1.000
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