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    Главная / Торги / Продукция электротехническая

    Продукция электротехническая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174491Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174491

    Наименование закупки

    Продукция электротехническая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 14:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    +7 4872 25-36-41

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    t440002@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомазов Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продукция электротехническая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174491Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция электротехническая

    Начальная цена

    44 171,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г. Тула, проезд Энергетиков, 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр КМ-22Р 1.5 0-4КПА М20х1.5 100ММ нержавеющая сталь радиальное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Кран кнопочный для манометра PN1.6МПА ручной муфтовый НЗ ПАО "Саранский приборостроительный завод" VE2-2-РАСКО-НЗ-1.6-G1/2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Розетка одноместная, открытой проводки 16А 250В с заземляющим контактом"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Вилка IEK евро прямая 16А белая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "КСПВ 20х0,5мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Кабель для системы охранно-пожарной сигнализации КСПВ 4х0.5 220В медь"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Труба гофрированная гибкая с протяжкой DKC 16ММ ПНД черная"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 8"

    "Крышка лотка DKC 35522HDZ 3000ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Пластина соединительная 37305HDZ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Пластина PTCE арт. 37501"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Консоль кабельная с опорой DKC BBL4010 100ММ 34105"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Лоток кабельный перфорированный 50х100х3000ММ сталь 35262 DKC"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Саморез по металлу 4.2ММх32ММ со сверлом с прессшайбой металл оцинкованный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Провод силовой ПВС 3х0.75"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 15"

    "Саморез кровельный 4.8ММх25ММ с узким сверлом RAL 9003 (белый)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Болт М5х14 ОСТ 1 31126-80"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Гайка М5-6Н.10.35Х.016 ГОСТ 5915"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 18"

    "Держатель клипса D16ММ серый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Бирка кабельная квадрат У-134 У3.5 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Хомут-стяжка кабельный 4.8х400ММ нейлон 100ШТ 71053"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "САКЗ-МК-3 (с диспетчеризацией котельной) для клапана на 40 В, на 220 В"

    Кол-во: 1.000

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