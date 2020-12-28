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Наименование закупки
Техническое обслуживание весоизмерительных приборов в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 11:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 234-04-01
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
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Техническое обслуживание весоизмерительных приборов в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174485Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание весоизмерительных приборов в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603142 г. Нижний Новгород, ул Космическая 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту оказания услуг безналичным расчетом
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Кол-во: 1.000
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