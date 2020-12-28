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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка лабораторного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 11:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Почтовый адрес
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Контактный телефон
+7 8652 56-65-84
Факс
+7 8652 94-40-73
Адрес электронной почты
StepanenkoES@scnipigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гасумов Рамиз Алиджавад-Оглы
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174483Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, складРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями договора. Доставка включается в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО СевКавНИПИгаз
Все закупки и тендеры АО СевКавНИПИгаз
Адрес местонахождения
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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