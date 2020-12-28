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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования

    Поставка лабораторного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174483Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174483

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 11:44

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов
    Все закупки и тендеры АО СевКавНИПИгаз

    Юридический адрес

    355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419

    Почтовый адрес

    355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419

    Контактный телефон

    +7 8652 56-65-84

    Факс

    +7 8652 94-40-73

    Адрес электронной почты

    StepanenkoES@scnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасумов Рамиз Алиджавад-Оглы

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174483Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора. Доставка включается в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО СевКавНИПИгаз
    Все закупки и тендеры АО СевКавНИПИгаз

    Адрес местонахождения

    355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешалка лабораторная верхнеприводная BLG-4D нержавеющая сталь/ пластик 111х232х215ММ 80ВТ 25-375ОБ/МИН НТ Япония"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Счетчик газа барабанный РГ-7000 6МЕГАПА 750/5ДМ3/Ч"

    Кол-во: 1.000

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