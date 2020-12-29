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    Главная / Торги / Компьютер в сборе для филиала в г.Саратов

    Компьютер в сборе для филиала в г.Саратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 00:0029.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174481Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174481

    Наименование закупки

    Компьютер в сборе для филиала в г.Саратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 11:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 587-44-14 доб. 8567

    Факс

    +7 495 719-45-85

    Адрес электронной почты

    kretsu@draga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крецу Александра Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компьютер в сборе для филиала в г.Саратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 00:00 GMT +329.12.2020 00:0029.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174481Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютер в сборе для филиала в г.Саратов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка включена в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ДРАГА"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    АО "ДРАГА"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер настольный Dell OptiPlex 3070 Micro Intel Core i5-9500T DDR4 8ГБ Windows 10 Pro 256Gb SSD UHD Graphics 630 GbitEth клавиатура, мышь 3070-4746"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Монитор компьютерный Dell P2719HС 27ДЮЙМ 1920х1080 IPS 8ms VGA, HDMI, DisplayPort 1000:1 178°/178° 300кд/м2 черный 210-AQGC"

    Кол-во: 1.000

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