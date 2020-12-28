Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом в 2021 году для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

"Позиция 1" "Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки Техническое обслуживание и ремонт слаботочных систем (видеонаблюдения и технических средств охраны)"

Кол-во: 1.000