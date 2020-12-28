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    Главная / Торги / Поставка гидравличекого масла ВМГЗ-60

    Поставка гидравличекого масла ВМГЗ-60

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174472

    Наименование закупки

    Поставка гидравличекого масла ВМГЗ-60

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 10:50

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гидравличекого масла ВМГЗ-60

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидравличекого масла ВМГЗ-60

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после получения товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло гидравлическое Gazpromneft ВМГЗ-60 бочка 205Л СТО 77820966-056-2017"

    Кол-во: 1230.000

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