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    Главная / Торги / Поставка фурнитуры для окон и дверей для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Поставка фурнитуры для окон и дверей для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174470Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174470

    Наименование закупки

    Поставка фурнитуры для окон и дверей для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 11:02

    Документация процедуры

    ТЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-50-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    sharipov@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарипов Зуфар Вахитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фурнитуры для окон и дверей для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 06:00 GMT +328.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174470Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фурнитуры для окон и дверей для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после получения Товара Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анкер ввертный для петли Domina HP New 12х75 Giesse GIE 5302"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 2"

    "Ручка дверная комплект Аллюр СР 103-1 хром 55ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Ручка дверная комплект Аллюр РН-008 черный с пружиной"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Ручка дверная изогнутая Elementis ROS0593.07/1 белый 350ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Ручка дверная балконная Elementis Kronos металл узкий штифт 120ММ ELE 1009.07"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Ручка дверная комплект Аллюр AB 103-1 старая бронза 55ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Электропривод цепной оконный Giesse для монтажа на ПВХ белый GIE 1654.07"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Замок дверной с ригелем и фалевой защелкой Elementis 153 ПЗ/Ф16/20/85/8 хром полированный ELM 0908.67"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Замок дверной с защелкой Elementis 1153/F23/20/85/8 для алюминиевых дверей хром полированный ELN0301 А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Комплект закладных пластин Giesse для крепления двухсекционных петель Domina HP New, Classic 2 закладные, 2 уса, 4 винта GIE 0652"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Доводчик дверной рычажная тяга Elementis 603 75КГ металл серебро 950ММ EN3 ELM0100.01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Доводчик дверной рычажная тяга Elementis 602 60КГ металл белый 850ММ EN2 ELM0099.07"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Доводчик дверной рычажная тяга MAXBAR Maxbar 100 140КГ металл белый 1100ММ EN2/3/4 MAX0006.07"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Петля дверная накладная 2-х секционная Giesse Domina Classic GIE0650.07 белый RAL9010 для установки на двери из полого алюминиевого профиля"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Механизм цилиндровый профильный Elementis ELM 0525.67 35/35 ЦАМ никель ключ/ключ 5 ключей"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Механизм цилиндровый профильный Elementis ELM 0533.67 35/35 ЦАМ никель ключ/ручка 5 ключей"

    Кол-во: 15.000

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