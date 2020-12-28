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    Главная / Торги / Ежемесячная поставка кислорода для нужд филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар» - УАВР, КГПУ, СГПУ, УТТиСТ, ИТЦ.

    Ежемесячная поставка кислорода для нужд филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар» - УАВР, КГПУ, СГПУ, УТТиСТ, ИТЦ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174461

    Наименование закупки

    Ежемесячная поставка кислорода для нужд филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар» - УАВР, КГПУ, СГПУ, УТТиСТ, ИТЦ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 10:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    a.allahverdov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллахвердов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ежемесячная поставка кислорода для нужд филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар» - УАВР, КГПУ, СГПУ, УТТиСТ, ИТЦ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ежемесячная поставка кислорода для нужд филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар» - УАВР, КГПУ, СГПУ, УТТиСТ, ИТЦ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Доставка включена в стоимость материалов. Осуществляется силами поставщика и за его счёт. Поставка ежемесячно, партиями согласованными с Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 50Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 2"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л; ДМ³ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 1068.000

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