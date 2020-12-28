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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 11:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 831 430-71-97
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
volgoeg.rimmer@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Риммер Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174459Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Начальная цена
227 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб, 16аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
на основании акта об оказании услуг, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 17.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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