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    Главная / Торги / Поставка запасных частей CUMMINS, КПП ZF

    Поставка запасных частей CUMMINS, КПП ZF

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174457Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174457

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей CUMMINS, КПП ZF

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 09:45

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 3532 73-25-98

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    zakupkiogt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей CUMMINS, КПП ZF

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174457Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей CUMMINS, КПП ZF

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 144Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо скользящее MB синхронизатора Man t22196"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Кольцо ZF S5-47 синхронизатора S6-650/850"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Кольцо III-IV ZF синхронизатора сцепления T22188"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Конус синхронизатора 6s700"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Кольцо MB конус ZF 6S850 синхронизатора Man T22175"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Подшипник AASF18054 КПП ZF 6S-850"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Болт шарнирный 18х1.5 1346306094"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Болт карданный MAN 18х1.5х48.5ММ 1346306095"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Ремкомплект прокладок трансмиссии КПП MAN 95533231"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Муфта синхронизатора КПП ZF MB 6 AS 95534962"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Шатун Cummins ISBe ISDe 4943979"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Гильза цилиндра Cummins 4ISBe 3904167"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Поршень Cummins STD D107ММ D107"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Головка блока Cummins ISBe 240-285 в сборе 4936081"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Вал распределительный Cummins 6ISBe 3954099"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Прокладка головки блока цилиндров Камаз Нефаз 4932210"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Прокладка поддона резина Cummins 4934344"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 18"

    "Клапан выпускной двигателя Cummins 6ISBe 3940734"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 19"

    "Диск сцепления Камаз двигатель Cummins 362 GTZ 1 1/2" 1878002307"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Подшипник выжимной ПАЗ КАВЗ 7996"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Блок цилиндров двигателя V=3.9 ISBe, ISDe 4089118/4025087/4897316/4025086"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Блок цилиндров двигателя в сборе Short Block 6ISBe SO75250"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Болт впускного коллектора BT 3904341 Cummins ISBe"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Болт ГБЦ 3927063 Cummins ISBe"

    Кол-во: 20.000

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