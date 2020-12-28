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    Главная / Торги / ЦЗ 62 Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов

    ЦЗ 62 Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174455Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174455

    Наименование закупки

    ЦЗ 62 Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 11:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 928 000-66-37

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    ozdiev_95@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оздиев Вели-Паша Ханпашаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ 62 Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174455Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ 62 Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Балашовская, д. 34А, индекс: 364058,пост. отделение "Грозный 58", база СТТи СТРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рабочая станция DEPO Neos DF326 Intel Core i5 8400 3.7ГГЦ 8ГБ DDR4 2133МГЦ 1ТБ Intel® HD Graphics клавиатура мышь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания line-interactive Импульс Юниор Смарт 800 JS80101 8А.Ч 0.6 96х138х286ММ 162-290В 12В 800ВАКВ.А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Материнская плата Gigabyte GA-H110M-S2PV Socket 1151 Intel H110 2DDR4 2133 32ГБ 4xSATA 6ГБ/С 1xPCI-E 1x, 1xPCI-E 16x VGA+DVI-D, COM, LPT Realtek RTL8112L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Процессор CPU Intel Pentium G4620 Kaby Lake-S 2 ядра FCLGA1151 3.7ГГЦ 3МБ 51ВТ OEM"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Gold WD4003FRYZ 4ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD20PURZ 2 ТБ SATA III 3.5" 5400 об/мин 64 МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Диск внешний HDD ADATA AHV620S-1TU31-CBK 1ТБ USB 3.1 черный 2.5""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Картридж Kyocera TK-8525K черный 30000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Kyocera TK-8525C голубой 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Kyocera TK-8525Y желтый 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Kyocera TK-8525M пурпурный 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Драм-картридж 7Q DR-1075 для принтера HL-1110/111 10000ЛИСТ черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Kyocera TK-1170 1T02S50NL0 черный 7200 страниц"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 14"

    "Картридж TrendArt TA_TK-1200 черный 3000 страниц"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 15"

    "Картридж Cactus CS-CF226X черный 9000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Картридж 7Q TN-1075 черный 10000 страниц"

    Кол-во: 90.000

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