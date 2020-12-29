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    Главная / Торги / Поставка лабораторной посуды (Не прейскурант)

    Поставка лабораторной посуды (Не прейскурант)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 04:0029.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174448

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной посуды (Не прейскурант)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 09:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-50-97

    Факс

    Адрес электронной почты

    LapinaAZ@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапина Альбина Зияевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторной посуды (Не прейскурант)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 04:00 GMT +329.12.2020 04:0029.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной посуды (Не прейскурант)

    Начальная цена

    243 358,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя расположенного по адресу: Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47 .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ХЧ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ЧДА 0.5КГ ГОСТ 20490-75"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый 0.1н"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Ртуть (II) сернокислая ЧДА 98.2ПРОЦ ТУ 2624-004-48438881-2007"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0.1КГ АО НПП "Кубаньцветмет""

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 6"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 6.020

    "Позиция 7"

    "Толуол ХЧ ГОСТ 5789-78"

    Кол-во: 8.600

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Уксусная кислота ХЧ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 9"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 46.800

    "Позиция 10"

    "Кислота соляная ОСЧ 20-4"

    Кол-во: 8.400

    "Позиция 11"

    "Кислота серная ХЧ 1.8КГ ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 70.200

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Барбитуровая кислота Ч"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Глютаминовая кислота ФАРМ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 14"

    "Реактив химический Алюмоаммонийные квасцы ЧДА 0.4КГ 7-03540"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА 1Л 0.8КГ ГОСТ 2603-79"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Ацетон ОСЧ 9-5 Экос-1"

    Кол-во: 3.200

    "Позиция 17"

    "Реактив химический Ацетонитрил ОСЧ 99.9ПРОЦ сорт 1 для хроматографии ООО Криохром"

    Кол-во: 7.800

    "Позиция 18"

    "Мембрана микрофильтрационная ФМАЦ -0.45 35ММ 0.45МКМ Владисарт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Фильтр аэрозольный аналитический АФА-ВП-20-2"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 20"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Экос-1 11СМ 100ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 12.5СМ 100ШТ 7-42651"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 15СМ 100ШТ 7-42671"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 18СМ 100ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 7СМ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента 11СМ 100ШТ 7-42511"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента 18СМ 100ШТ 7-42571"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Фильтр обеззоленный Белая лента 15СМ 100ШТ 7-42321"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Фильтр обеззоленный Белая лента 12.5СМ 100ШТ 7-42301"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 29"

    "Фильтр обеззоленный Белая лента 9СМ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Экос-1 12.5СМ 100ШТ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 31"

    "Банка широкогорлая 125 тёмное стекло с пришлифованной пробкой 5-06242"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Банка градуированная Greetmed 250 светлое стекло с винтовой крышкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Склянка широкогорлая 250СМ3;^МЛ темное стекло с пробкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-1 2.75ММ стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-1 0.86ММ стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Вискозиметр капилярный ВПЖ-2 0.73ММ стекло"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-2 0.99ММ стекло"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 38"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-2 0.56ММ стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Вискозиметр ВПЖ-2 1.77ММ 6-01901 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4 1.12ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 41"

    "Ерш лабораторный для пробирок d 24х95/290ММ натуральная щетина (115002)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 42"

    "Ерш 30ММ 310х120х35ММ для пробирок натуральная щетина 5С5-30"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 43"

    "Изделие Ерш HАCH для бутылок и колб 20х90/240ММ натуральная щетина 69000"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 44"

    "Кювета К-10 оптическое стекло 16х24х40ММ для КФК без крышки"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Кювета К-20 оптическое стекло 26х24х40ММ для КФК без крышки"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 46"

    "Кювета К-50 оптическое стекло 56х24х40ММ для КФК без крышки"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 47"

    "Кювета К-30 оптическое стекло для КФК-3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 48"

    "Ложка №1 120 фарфор ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 49"

    "Ложка №2 150 фарфор ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 50"

    "Ложка №4 фарфор 5-10750"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 51"

    "Стекло часовое лабораторное 45ММ 12003701"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 52"

    "Стекло часовое лабораторное 60ММ 12003705"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 53"

    "Ложка №3 200 фарфор ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 54"

    "Вискозиметр капиллярный Экросхим ВПЖ-4 3.55ММ стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 55"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 0.82ММ 6-30ММ2/С2 стекло"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 56"

    "Эксикатор 1-180 с краном"

    Кол-во: 2.000

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