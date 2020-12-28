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    Главная / Торги / Трубы стальные

    Трубы стальные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174446

    Наименование закупки

    Трубы стальные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 09:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    +7 4872 25-36-18

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    t160016@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корнеев Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Трубы стальные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные

    Начальная цена

    66 470,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г.Тула, ул. Щегловская засека, 55Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14-ти рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ВГП 20х2.8ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.830

    "Позиция 2"

    "Труба ВГП 40х3.5ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.390

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