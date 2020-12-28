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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Трубы стальные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 09:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
Почтовый адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Контактный телефон
+7 4872 25-36-18
Факс
+7 4872 25-36-18
Адрес электронной почты
t160016@tulagorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корнеев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубы стальные
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174444Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г.Тула, ул. Щегловская засека, 55Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14-ти рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Кол-во: 1.434
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