Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14-ти рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.