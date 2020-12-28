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    Главная / Торги / Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174442Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174442

    Наименование закупки

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 12:30

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    Закупочная_документация_для_ЭТП_ГПБ.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.pyshkin@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пышкин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174442Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 140100 Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая д. 64Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки 30 календарных дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист гипсокартонный влагостойкий Knauf 2500х1200х12.5ММ"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 2"

    "Профиль потолочный направляющий Knauf ППН 28х27 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Профиль потолочный Knauf ПП 60х27 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Элемент Соединитель одноуровневый (краб) для потолочных профилей 60х27ММ оцинкованная сталь"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 5"

    "Подвес прямой Премиум B13:B69 для потолочного профиля 60х27ММ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 6"

    "Саморез для тонких пластин с полусферической головкой Стройбат 4.2ММх16ММ сверлоконечный с буром оцинкованный 200ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Рейка Cesal S-150 для подвесного потолка 150х4000ММ белая матовая"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Рейка Cesal S-150 для подвесного потолка 150х3000ММ белая матовая"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 9"

    "Шина несущая Cesal Омега для рейки 4000ММ сталь S-дизайна"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Профиль потолочный Cesal C01 П-образный 3М алюминий белый глянец"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 11"

    "Подвес регулируемый для подвесного потолка сталь 500ММ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 12"

    "Дверь межкомнатная глухая Ульяновские двери Жемчужина-2 массив сосны анегри шоколад 600х2000ММ одностворчатая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Дверь межкомнатная глухая Ульяновские двери Жемчужина-2 массив сосны анегри шоколад 700х2000ММ одностворчатая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Дверь межкомнатная глухая Ульяновские двери Жемчужина-2 массив сосны анегри шоколад 800х2000ММ одностворчатая"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 15"

    "Изделие столярное Добор для двери Жемчужина-2 массив сосны 100ММ анегри шоколад Ульяновские двери"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Изделие столярное Добор для двери Жемчужина-2 массив сосны 150ММ анегри шоколад Ульяновские двери"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Изделие столярное Добор для двери Жемчужина-2 массив сосны 200ММ анегри шоколад Ульяновские двери"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Наличник Жемчужина-2 70ММ массив сосны анегри шоколад Ульяновская дверь"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 19"

    "Петля дверная универсальная правая/левая Fuaro 4BB 75х100ММ сталь матовое золото"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 20"

    "Замок-защелка межкомнатный Нора-М NEW ЗВ3-05 ЦАМ старая бронза"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Замок врезной дверной Нора-М NEW цилиндровый старая бронза для деревянных дверей 62х200х23ММ 16996"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Замок-защелка межкомнатный Нора-М NEW ЗВ3-03 119х83х557ММ ЦАМ старая бронза тип закрывания фиксатор"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Упор дверной магнитный Нора-М 809 ЦАМ старая бронза"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 24"

    "Доводчик дверной стандартный Apecs DC-22/25-45-M-BR 45КГ металл коричневый 850ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Доводчик дверной морозостойкий Palladium Sarento 10120 ВС 120КГ ЦАМ серебро 230х19ММ 1000ММ -35...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Клей плиточный Unis Плюс 25КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Затирка цементная для швов плитки Ceresit CE 40 Aquastatic Манхеттен 1-10ММ серая 2КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Клей Момент Fix эксперт акрил 380Г туба белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Краска акриловая Luxens база А белая матовая 10Л для обоев"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Ламинат Egger Classic 33 класс 1291х193х12ММ 12ММ дуб ольхон темный EPL147"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 31"

    "Плинтус Egger L183 напольный МДФ дуб ольхон темный 2400х60ММ 10ШТ EPL147"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Плитка керамогранитная Lasselsberger Калакатта 45х45СМ белый мрамор квадратная 1.42М"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 33"

    "Плитка керамическая настенная LB-Ceramics Каррарский мрамор 250х450х80ММ 1.46М2"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 34"

    "Подложка под ламинат, паркетную доску Порилекс Пенотерм вентилируемая вспененный полиэтилен 12М 3.5ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Порог-стык одноуровневый Лука ПС-03 0.9Мх37ММ алюминий дуб лионский"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 36"

    "Кабина душевая Esbano ES-90C 900х900х2100ММ акрил белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Унитаз-компакт Cersanit GEO 031 дюропласт белый в комплекте с гофрой и установочным комплектом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Писсуар подвесной Santek Гала внешняя подводка фаянс белый 275х310х540ММ WH301774"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Умывальник (раковина) Santek Бриз подвесной полукруглая керамика 500х360х165ММ белый WH110451"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Пьедестал для умывальника SANTEK БРИЗ-ИРИС фаянс белый 165x695x175ММ WH110595"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Светильник накладной офисный светодиодный Varton V1-A0-00070-01000-2003665 36ВТ 176-264В 6500К 4400ЛМ 595х595х50ММ УХЛ4 IP20"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 42"

    "Светильник встраиваемый точечный светодиодный Philips DN027 LED9/NW 10ВТ 220-240В 125ММ белый"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 43"

    "Провод силовой ПВС 3х1.5 380В многопроволочный ПВХ-пластикат Севкабель"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 44"

    "Труба гофрированная с зондом Экопласт 16ММ ПВХ для кабельной канализации 100М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Дюбель распорный Standers 6х40ММ для бетона нейлон 100 дюбелей 6х40ММ и 100 шурупов 4х40ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Вентилятор настенный Auramax A 4S белый вытяжной 220-240В 35ДЕЦИБЕЛ 160х160х90ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Зеркало БСК BSK-1136 навесное фигурное зеркальное полотно 4ММ 600х450ММ 3 пластины, 3 крючка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Плита потолочная Armstrong Байкал 600х600х12ММ белый кромка Board 7.2М2 20ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 49"

    "Лента малярная Dexter крепированная бумага белая 50ММх50М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 50"

    "Смеситель для раковины Dorff Norma латунь хром 119ММ 150ММ D1000000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 51"

    "Водонагреватель электрический Electrolux 30 Royal Flash 30Л 6бар 2КВТ 220В +75ГРАД ЦЕЛЬС белый нержавеющая сталь 435х645х260ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Водонагреватель электрический Thermex GP-7 7Л 1.5КВТ 220В +72ГРАД ЦЕЛЬС белый/черный стеклокерамика 288х288х260ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Сифон для умывальников бутылочный АНИ Пласт Ани Юнг 65ММ 1"1/4х32 с гофрой 32х40/50 BM1016"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 54"

    "Гофра для унитаза фановая Alcaplast A97 80/110х100/120ММ 280х550ММ полипропилен"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 55"

    "Подводка гибкая для воды Профсан ПСМ Г-Шсм гайка-гайка 1/2" 150СМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 56"

    "Подводка гибкая для воды Профсан ПСМ Г-Шсм гайка-гайка 1/2"x1/2" ВР-ВР 100СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 57"

    "Подводка гибкая для воды Профсан ПСМ Г-Шсм гайка-гайка 1/2"x1/2" ВР-ВР 80СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 58"

    "Подводка гибкая для воды Профсан ПСМ Г-Шсм гайка-гайка 1/2"x1/2" ВР-ВР 50СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 59"

    "Подводка гибкая для смесителя Профсан ПСМ Г-Шсм гайка-штуцер 1/2"-М10 100СМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 60"

    "Подводка гибкая для смесителя Профсан ПСМ Г-Шсм гайка-штуцер 1/2"-М10 80СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 61"

    "Кран шаровой DN15 PN10МПА латунь ручной +110 НР с колпачком Ogint"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 62"

    "Кран шаровой 1/2" латунь никелированная ВР-НР Equation"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 63"

    "Кран шаровой 1/2" латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-НР Equation"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 64"

    "Кран шаровой 1/2" латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР Equation"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Кран шаровой 1/2" латунь никелированная ручной (бабочка) ВР-ВР Bugatti"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 66"

    "Комплект (набор) мебели для ванной Sanstar Июнь 55 ДСП/фаянс 560x460x832ММ белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Шкаф металлический Практик LS 11-50 1900х500х500ММ серый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 68"

    "Ерш хозяйственный Artwelle Harmonie для туалета стойка, подставка для ершика, держатель туалетной бумаги, держатель для освежителя воздуха, набор креплений латунь/стекло 199х715х116ММ хром HAR 054"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Держатель для туалетной бумаги Veragio Oscar латунь 135х45х100ММ хром OSC-5280.CR"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 70"

    "Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Merida Classic Д111 подвесной 1000МЛ белый пластик 100х107х180ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 71"

    "Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM 2000ВТ 220В 15М/С 224х223х242ММ пластик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 72"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Милан 4221 светло-бежевый 1.9х2.0М 89ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 73"

    "Дверь противопожарная металлическая ДМП-01 правая/левая EI-60 900х2000ММ 80КГ с доводчиком Нора-М, замком противопожарным КРИТ с нажимной ручкой КРИТ ООО Стандарт-Сар"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Дверь противопожарная металлическая ДМП-01 правая/левая EI-60 900х2000ММ 80КГ с доводчиком Нора-М, замком противопожарным КРИТ с нажимной ручкой КРИТ ООО Стандарт-Сар"

    Кол-во: 1.000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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