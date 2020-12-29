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    Главная / Торги / Поставка моющих и чистящих средств для нужд ГБУ "Понетаевский ПНИ"

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ГБУ "Понетаевский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174439Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174439

    Наименование закупки

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ГБУ "Понетаевский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 14:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12

    Почтовый адрес

    607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12

    Контактный телефон

    +7 83190 4-71-13

    Факс

    +7 83190 4-71-13

    Адрес электронной почты

    ppni@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парусов Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ГБУ "Понетаевский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174439Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ГБУ "Понетаевский ПНИ"

    Начальная цена

    175 928,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607711,Нижегородская обл.,Шатковский р-н,с. Понетаевка.ул.Школьная,д. 12 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчёту. В момент принятия Заказчиком Товара, Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи,товарную-накладную с указанием объёма и цены поставленного Товара. Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема – передачи Товара путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).Цена товара включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Доставка должна быть не позднее 29 января 2021 года.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для мытья посуды гель AOS Бальзам 450МЛ"

    Кол-во: 690.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее порошок Sarma Универсал 0.4КГ"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее гель Sanita мультисила для плит и духовок 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Бумага туалетная на втулке Veiro Сыктывкарская 56 однослойная белая 9СМ 56М 9х12.5СМ 4СМ 312ЛИСТ"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 5"

    "Мыло туалетное 100Г в обертке ГОСТ 28546 - 2002"

    Кол-во: 2800.000

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