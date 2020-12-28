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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов

    Поставка аккумуляторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:3028.12.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174434Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174434

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 08:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аккумуляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 06:30 GMT +328.12.2020 06:3028.12.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174434Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов

    Начальная цена

    633 399,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента доставки товара на склад Заказчика для СМП и 60 дней для крупных поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная SGT 12V225Ah 12В 225А.Ч 518х274х242ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная SGT 12V/135Ah 12В 135А.Ч 514х175х210ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная SGT 12V190Ah 12В 190А.Ч 513х223х223ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная SGT 12V100Ah 12В 100А.Ч 353х175х190ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная SGT 12V/66Ah 12В 66А.Ч 242х175х190ММ"

    Кол-во: 6.000

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