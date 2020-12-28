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Наименование закупки
Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 08:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 34995 6-82-36
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
noeg.v.malanii@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маланий Виктория Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174429Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
49 286,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Надым ЯНАО ул. Зверева 8/1 АО "Газпром оргэнергогаз" Надымский участокРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется после подписания акта выполненных работ в течении 30 дней; доставка за счет заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 19.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 57.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 38.000
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Кол-во: 19.000
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