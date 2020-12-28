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    Главная / Торги / Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"

    Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174429Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174429

    Наименование закупки

    Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 08:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34995 6-82-36

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    noeg.v.malanii@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маланий Виктория Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174429Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Химчистка спецодежды работников Надымского участка АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    49 286,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Надым ЯНАО ул. Зверева 8/1 АО "Газпром оргэнергогаз" Надымский участокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется после подписания акта выполненных работ в течении 30 дней; доставка за счет заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 2"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 3"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 4"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 5"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 6"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 7"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 19.000

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