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    Главная / Торги / Поставка чистых газов на 2021 год

    Поставка чистых газов на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174428Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174428

    Наименование закупки

    Поставка чистых газов на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 08:07

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору___газы___ЭТП_ГПБ.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-33-58

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    tbrustman@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брустман Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка чистых газов на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 06:00 GMT +328.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174428Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чистых газов на 2021 год

    Начальная цена

    497 784,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Способ поставки Товара – самовывоз автотранспортом Покупателя. Стоимость включает только стоимость Товара. Объем поставляемых газов является величиной условной, зависит от фактической потребности, предоставления структурными подразделениями ООО "Газпром добыча Астрахань" обменной тары и может изменяться в пределах производственных корректировок ООО "Газпром добыча Астрахань". Поставка газов осуществляется партиями, после предварительного согласования каждой партии товара, в баллонах являющихся оборотной тарой и собственностью Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азот газообразный ОСЧ 1 сорт 99.999ПРОЦ ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 79.800

    "Позиция 2"

    "Аргон газообразный 99.998% ГОСТ 10157-79 высокой чистоты"

    Кол-во: 497.700

    "Позиция 3"

    "Водород технический марка А 99.99% ГОСТ 3022-80"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка А 99.995% ТУ 0271-135-31323949-2005 тара заказчика"

    Кол-во: 125.400

    "Позиция 5"

    "Двуокись углерода газообразная высший сорт"

    Кол-во: 1824.000

    "Позиция 6"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л; ДМ³ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 1398.000

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