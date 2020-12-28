Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Способ поставки Товара – самовывоз автотранспортом Покупателя. Стоимость включает только стоимость Товара. Объем поставляемых газов является величиной условной, зависит от фактической потребности, предоставления структурными подразделениями ООО "Газпром добыча Астрахань" обменной тары и может изменяться в пределах производственных корректировок ООО "Газпром добыча Астрахань". Поставка газов осуществляется партиями, после предварительного согласования каждой партии товара, в баллонах являющихся оборотной тарой и собственностью Покупателя.