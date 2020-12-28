Поставка баббита для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).