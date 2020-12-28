Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленные МТР осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12 или УПД). Аванс не предусмотрен. Цена доставки включена в стоимость позиции. Адрес поставки: Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74, Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)