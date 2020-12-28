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    Главная / Торги / Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174424Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174424

    Наименование закупки

    Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 06:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-66

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    a.molozin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молозин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174424Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634034, г.Томск, ул.Причальная, д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бейсболка Хекля ткань Tomboy VIP-06-01-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Брюки мужские неутепленные Хекля ткань Атлас темно-синий VIP-05-02-03-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Брюки мужские утепленные Хекля зимние ткань Northsea/Омнистар темно-синий Принт-10% VIP-05-38-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Жилет мужской утепленный темно-синий ткань плащевая Омнистар 200Г/М2 SMA-13-03-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Куртка неутепленная мужская ткань Tomboy васильковый/серый VIP-02-30-01 АО "Хекля""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Куртка утепленная мужская ткань Northsea/Омнистар темно-синяя опушка - енот, утеплитель Alpolux VIP-01-43-01 АО "Хекля""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Куртка неутепленная мужская Хекля темно-синяя флисовая на молнии VIP-02-41-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Рубашка поло мужская темно-синий пике пенье с коротким рукавом VIP-15-02-01 реглан АО "Хекля""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Сумка на колесиках большая Хекля темно-синий полиэстер с ВО Принт-10% VIP-27-32-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Подшлемник ушанка утепленный Принт-100% UNK-06-05-02 ткань Омнистар темно-синий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Подшлемник ушанка утепленный UNK-06-05-02 ткань Омнистар темно-синий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Термобелье утепленное Монблан шерсть 55%, полиэфир 45% темно-синий мужское фуфайка, кальсоны 101-0125-02"

    Кол-во: 1.000

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