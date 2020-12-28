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Наименование закупки
Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 06:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-66
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
a.molozin@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молозин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174424Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта одежды руководителя для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634034, г.Томск, ул.Причальная, д.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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