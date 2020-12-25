Услуги по разработке дизайна и визуализации макета всех поверхностей/площадей, на которые будут наноситься/устанавливаться рекламные материалы, услуги по изготовлению, печати и нанесении рекламных материалов (брендирование) площади здания «Технопарк» согласно Спецификации, являющейся Приложением №1 к техническому заданию, а также услуги по доставке, сборке, монтажу и демонтажу рекламных материалов в соответствии со Спецификацией

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 174405 Наименование закупки Услуги по разработке дизайна и визуализации макета всех поверхностей/площадей, на которые будут наноситься/устанавливаться рекламные материалы, услуги по изготовлению, печати и нанесении рекламных материалов (брендирование) площади здания «Технопарк» согласно Спецификации, являющейся Приложением №1 к техническому заданию, а также услуги по доставке, сборке, монтажу и демонтажу рекламных материалов в соответствии со Спецификацией Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Организатор Наименование организатораОрганизатор НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО" Юридический адрес 121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4, Почтовый адрес 143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4 Контактный телефон +7 495 956-00-33 Факс +7 495 739-53-06 Адрес электронной почты APicheguzova@sk.ru Ф.И.О. контактного лица Пичегузова Алла Владимировна Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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