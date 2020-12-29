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    Главная / Торги / Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.

    Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174403Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174403

    Наименование закупки

    Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 18:01

    Документация процедуры

    Протокол_о_вскрытии_заявок_на_участие.pdf

    Протокол_о_рассмотрении_и_оценке_заявок_на_участие.pdf

    Приглашение_к_участию.docx

    Формы_для_заполнения.docx

    Закупочная_документация__Автотранспорт_.pdf

    Договор_АВТО_заполненный.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФОНД «МОСКОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР»
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Юридический адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Почтовый адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Контактный телефон

    +7 926 612-95-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    ShapovalovNY@cluster.mos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаповалов Николай Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174403Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.

    Начальная цена

    5 138 159,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город,Московская область, 125009, Москва, Вознесенский переулок, д. 22.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик поэтапно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на соответствующем этапе Графика оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД МИК
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Адрес местонахождения

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда автомобиля легковой категории 1 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по путевому листу, режим работы 5 дней/16 часов"

    Кол-во: 49.400

    "Позиция 2"

    "Аренда автомобиля легковой категории 2 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по путевому листу, режим работы 5 дней/16 часов"

    Кол-во: 49.400

    "Позиция 3"

    "Аренда автомобиля легковой категории 2 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по путевому листу, режим работы 5 дней/16 часов"

    Кол-во: 49.400

    "Позиция 4"

    "Аренда автомобиля легковой категории 2 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по путевому листу, режим работы 5 дней/16 часов"

    Кол-во: 49.400

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    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
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