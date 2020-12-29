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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 18:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Почтовый адрес
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Контактный телефон
+7 926 612-95-55
Факс
Адрес электронной почты
ShapovalovNY@cluster.mos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаповалов Николай Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174403Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.
Начальная цена
5 138 159,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город,Московская область, 125009, Москва, Вознесенский переулок, д. 22.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик поэтапно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на соответствующем этапе Графика оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФОНД МИК
Все закупки и тендеры ФОНД МИК
Адрес местонахождения
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Кол-во: 49.400
Кол-во: 49.400
Кол-во: 49.400
Кол-во: 49.400
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