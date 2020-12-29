Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.

Оказание транспортных услуг для нужд Фонда "Московский инновационный кластер" в 2021 г.

Цена договора и требования к обеспечению

Заказчик поэтапно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на соответствующем этапе Графика оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

ФОНД МИК Все закупки и тендеры ФОНД МИК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аренда автомобиля легковой категории 1 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по путевому листу, режим работы 5 дней/16 часов" Кол-во: 49.400

"Позиция 2" "Аренда автомобиля легковой категории 2 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по путевому листу, режим работы 5 дней/16 часов" Кол-во: 49.400

"Позиция 3" "Аренда автомобиля легковой категории 2 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по путевому листу, режим работы 5 дней/16 часов" Кол-во: 49.400