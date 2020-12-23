Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Apple iPhone 12 mini ФНПО

    Apple iPhone 12 mini ФНПО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 13:0023.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174401Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174401

    Наименование закупки

    Apple iPhone 12 mini ФНПО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 17:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    812

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Danil.Chapaev@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чапаев Данил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Apple iPhone 12 mini ФНПО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 13:00 GMT +323.12.2020 13:0023.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174401Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Apple iPhone 12 mini ФНПО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородский р-н, п.Подберезье, ул.Связистов, д.1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО. В счете указать срок поставки и гарантию на оборудование!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон сотовый смартфон Apple iPhone 12 mini MGDX3RU/A 5.4" 64Гбайт синий"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить