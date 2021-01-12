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    Главная / Торги / СП-382 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Стр-во ВОЛС до БС №2077 КУЭС 2 этап по адресу: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, вблизи д.1/111».

    СП-382 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Стр-во ВОЛС до БС №2077 КУЭС 2 этап по адресу: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, вблизи д.1/111».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174400Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174400

    Наименование закупки

    СП-382 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Стр-во ВОЛС до БС №2077 КУЭС 2 этап по адресу: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, вблизи д.1/111».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 17:22

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_БС_2077_П_Лумумбы_вблизи_1_111.docx

    Инфокарта_БС_2077_ул.П.Лумумбы__вблизи_д.1_111.docx

    дог_БС_2077_ул.П.Лумумбы__вблизи_д.1_111.docx

    смета2.1_БС_2077_ул.П.Лумумбы__вблизи_д.1_111.xlsm

    схема2.2_БС_2077_ул._П._Лумумбы__вблизи_д._1_111.pdf

    10_СП_382_ВОЛС_до_БС__2077__УЛ.П.Лумумбы__1111__ц.з.174400.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Alsu.Yarullina@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киченина Алсу Фаридовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СП-382 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Стр-во ВОЛС до БС №2077 КУЭС 2 этап по адресу: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, вблизи д.1/111».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174400Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СП-382 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Стр-во ВОЛС до БС №2077 КУЭС 2 этап по адресу: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, вблизи д.1/111».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, вблизи д.1/111.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 41 календарных дня с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СП-382 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Стр-во ВОЛС до БС №2077 КУЭС 2 этап по адресу: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, вблизи д.1/111»."

    Кол-во: 1.000

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