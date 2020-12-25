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    Главная / Торги / ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости

    ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174386Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174386

    Наименование закупки

    ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 16:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 928 000-66-37

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    ozdiev_95@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оздиев Вели-Паша Ханпашаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174386Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Балашовская, д. 34А, индекс: 364058,пост. отделение "Грозный 58", база СТТи СТРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло жидкое антибактериальное Бриллиантовая сестричка 2 1000МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Бриллиант классик концентрат жидкий канистра 5Л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее Бриллиантовый спрей-2 спрей раствор спиртовой 65% для экспресс-дезинфекции флакон с триггером 750МЛ Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Бриллиантовый миг таблетки хлорные для общей дезинфекции туба 1КГ 300ШТ Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Средство дезинфицирующее Бриллиантовые руки 2 антисептик кожный жидкость флакон 1Л"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Средство дезинфицирующее Бриллиантовые руки 2 антисептик кожный жидкость флакон 250МЛ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Маска защитная медицинская лицевая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая"

    Кол-во: 60000.000

    "Позиция 8"

    "Перчатки медицинские смотровые одноразовые неанатомическая нестерильные SFM латекс белый M опудренные гладкие 50ПАР Германия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 9"

    "Перчатки медицинские смотровые одноразовые нестерильные Benovy нитрил черный L неопудренные текстурированные 50ПАР . Малайзия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной Мегидез РБОВ 913-МСК для обеззараживания воздуха 40ДБ 3х15ВТ 90М3/Ч 110ВТ металл 1280х497х307ММ на платформе МСК-913.1 ТУ 9451-030-52962725-2012"

    Кол-во: 2.000

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