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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 16:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Почтовый адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Контактный телефон
+7 928 000-66-37
Факс
+7 8712 29-50-41
Адрес электронной почты
ozdiev_95@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оздиев Вели-Паша Ханпашаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174386Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ 61 Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Балашовская, д. 34А, индекс: 364058,пост. отделение "Грозный 58", база СТТи СТРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Грозный
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 60000.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 2.000
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