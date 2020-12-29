Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчёту. В момент принятия Заказчиком Товара, Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи,товарную-накладную с указанием объёма и цены поставленного Товара. Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема – передачи Товара путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).Цена товара включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Доставка должна быть не позднее 29 января 2021 года.