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    Главная / Торги / Для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174380Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174380

    Наименование закупки

    Для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 15:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-02-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    RNikolaeva@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаева Раушания Ягудиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174380Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Адрес разгрузки Товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В СТОИМОСТЬ МТР ВХОДИТ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ. Оплата для СМСП в течении 15 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадка на кран-балке ПБА-240(1.5х0.6)-28-00.00.00.ГЧ 240КГ 1500х600ММ алюминий"

    Кол-во: 1.000

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