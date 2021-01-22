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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 15:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
Почтовый адрес
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Контактный телефон
+7 812 455-01-55
Факс
+7 812 455-01-71
Адрес электронной почты
pav-krylov@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крылов Павел Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174377Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.
Начальная цена
187 652,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литера «А», корпус С, этаж 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями проекта договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 5000.000
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