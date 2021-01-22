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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.

    Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174377Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174377

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 15:31

    Документация процедуры

    Проект_Договора_поставки_маски__перчатки__ЭТП_ГПБ_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 812 455-01-55

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    pav-krylov@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крылов Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174377Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты первой необходимости.

    Начальная цена

    187 652,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литера «А», корпус С, этаж 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская одноразовая 175х95ММ нетканый материал трехслойная на петлях белый/голубой ГОСТ Р 58396-2019 ТУ 32.50.50-001-15135148-2020 ООО ТФК ОРТО"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 2"

    "Перчатки одноразовые неопудренные нестерильные Wally Plastic нитрил S/M/L/XL голубые 50 ПАР Китай"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки одноразовые неопудренные нестерильные Wally Plastic нитрил S/M/L/XL голубые 50 ПАР Китай"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки одноразовые неопудренные нестерильные Wally Plastic нитрил S/M/L/XL голубые 50 ПАР Китай"

    Кол-во: 5000.000

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