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    Главная / Торги / Ульяновский филиал_Поставка масла_ЗНП 651

    Ульяновский филиал_Поставка масла_ЗНП 651

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174376Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174376

    Наименование закупки

    Ульяновский филиал_Поставка масла_ЗНП 651

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 15:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-48-04

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.murashova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ульяновский филиал_Поставка масла_ЗНП 651

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174376Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ульяновский филиал_Поставка масла_ЗНП 651

    Начальная цена

    30 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика. В стоимость ТМЦ включить стоимость доставки до склада. Оплата по счету 7 кал.дн. от даты подписания накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное М-10Г2К Девон 30 СС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Масло полусинтетическое Роснефть Maximum 10W-40 SD/SG"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 3"

    "Тосол Север-40"

    Кол-во: 10.000

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