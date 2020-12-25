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Наименование закупки
Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 14:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(846) 330-30-20
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
u.popova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ульяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174366Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская,56Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Желательно наличие ЭДО. Оплата 15 кал. дней после поставки (для МСП по договору) или 7 кал. дней (по счету без заклюения договора) Стоимость доставки прошу включить в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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