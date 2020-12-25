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    Главная / Торги / Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л

    Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174366Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174366

    Наименование закупки

    Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 14:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (846) 330-30-20

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    u.popova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ульяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174366Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка АКБ 6СТ-62, ящик для АКБ, антенна а.м, зарядн. устр-во для АКБ, штатив для нивелиров в Нижегородский ф-л

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская,56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Желательно наличие ЭДО. Оплата 15 кал. дней после поставки (для МСП по договору) или 7 кал. дней (по счету без заклюения договора) Стоимость доставки прошу включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор автомобильный Sputnik 6СТ-62 550А прямая полярность 62А·ч Sb A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ящик аккумуляторный с гнездами прикуривателя C11537M 9514016001 пластмасса 430x240x325мм USB с внешними клеммам, отдельным выключателем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Антенна автомобильная Teleofis RC41 SMA LTE 2600, UMTS 900/2100, GSM 900/1800МГц SMA-male внешняя 3дБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Штатив треножный с плоской площадкой Русгеоком RGK S6-N 42049 для установки нивелиров 0.96м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Устройство зарядное для аккумуляторов Кулон 100"

    Кол-во: 1.000

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