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    Главная / Торги / Поставка пульсоксиметров и термометров

    Поставка пульсоксиметров и термометров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174352Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174352

    Наименование закупки

    Поставка пульсоксиметров и термометров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 13:42

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-13-22

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    ekrivyh@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривых Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пульсоксиметров и термометров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 22:00 GMT +324.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174352Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пульсоксиметров и термометров

    Начальная цена

    612 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628260 Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Геологов 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный Sensitec NF 3101 32-42.9℃"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Пульсоксиметр Армед YX200 двухцветный жидкокристаллический 66х35х30ММ 30-235УДАР/МИН"

    Кол-во: 53.000

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