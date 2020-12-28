Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ГСМ (1 квартал 2021)

    ГСМ (1 квартал 2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174349Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174349

    Наименование закупки

    ГСМ (1 квартал 2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 13:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ГСМ (1 квартал 2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174349Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГСМ (1 квартал 2021)

    Начальная цена

    71 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату за фактически полученные Товары в в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета-фактуры Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Передача Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком в Торговых точках после предъявления Держателем Карты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 К5 ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 1300.000

    "Позиция 2"

    "Топливо дизельное ДТ-Л-К4 ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 300.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 262303
    Поставка топлива для автотранспорта ООО "Газпром гелий сервис"
    Поставка топлива для автотранспорта ООО "Газпром гелий сервис"
    262303
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 02:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Лазурная"
    Ценовой запрос № 76715
    Поставка дизельного топлива
    Поставка дизельного топлива
    76715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    351 118
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 78104
    дизтопливо
    дизтопливо
    78104
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    88 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 78265
    Нефтепродукты
    Нефтепродукты
    78265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    19 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 81883
    Закупка ГСМ для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Закупка ГСМ для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    81883
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    288 521 179
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НТОТ
    Ценовой запрос № 83695
    Закупка Дизельного топлива (бюджет)
    Закупка Дизельного топлива (бюджет)
    83695
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    57 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 83945
    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.
    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС....
    83945
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    296 505 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить