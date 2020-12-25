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    Главная / Торги / Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174338Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174338

    Наименование закупки

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 13:09

    Документация процедуры

    Самарское_УООП_Задание_заказчика_упаковка_и_расходные_материалы.xls

    Шаблон_КИМ_11_20_не_продукты.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tyschenko@samaragazpit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174338Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    92 771,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446200, Российская Федерация, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Химиков, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая P.V.RAN 30СМх1200М 0.01ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Форма для выпечки бумажная белая кондитерская розетка круглая 35х20ММ 2000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Форма для выпечки бумажная белая кондитерская розетка круглая 40х21ММ 2000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Форма для выпечки бумажная белая кондитерская розетка овальная 28х110х26ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Бумага для выпечки Samo 38СМх25М натуральный коричневый пергамент 1 рулон"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Салфетки бумажные сервировочные Горница 26/17СМ бумага белые 250ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Лента клейкая скотч Фрегат 50ММх66М прозрачный 40МКМ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Фольга пищевая Саянская Универсальная алюминиевая 29СМх10М 11МКМ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Салфетки бумажные сервировочные Buffet 10СМ бумага белые 50ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Зубочистки деревянные в индивидуальной упаковке 65ММ 1000ШТ 340021"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 11"

    "Изделие деревянное палочки для шашлыка 2.5х300ММ бамбук 100ШТ 341033к"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Шпажка Green Mystery пика Узелок бамбук 100ММ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Шпажка декоративная Paterra Пика "Шпага" полистирол 70ММ 500ШТ ассорти"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Перчатки защитные нитяные Мистерия х/б ПВХ точка белые класс вязки 10 5 нитей"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Перчатки хозяйственные резиновые особопрочные Мистерия Премиум желтые латекс с хлопковым напылением M 1 ПАРА 430445а Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Пакет полиэтиленовый для льда 31х18.5СМ 22МКМ ПЭ 192 кубика с самозакрывающимся клапаном"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Мешок кондитерский трехслойный с микрорельефом наружной поверхности полиэтилен синий 530х280х75ММ в ролике LDPE 100ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Рукав для запекания Мистерия 300х3000ММ полимер"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 19"

    "Пакет полиэтиленовый без ручки фасовочный 30х40СМ 7МКМ ПНД 500ШТ Россия"

    Кол-во: 300.000

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