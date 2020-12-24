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    Главная / Торги / ЗНП 1383 Архангельск

    ЗНП 1383 Архангельск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174334Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174334

    Наименование закупки

    ЗНП 1383 Архангельск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 12:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (4012) 550995

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Varlamova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варламова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 1383 Архангельск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174334Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 1383 Архангельск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, Приморский муниципальный район, МО "Уемское", радиорелейная станция №19, строение 3,5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки 15 дней ,ОБЯЗАТЕЛЬНО подписание документов в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр топливный Perkins 26560163 агрегат дизель-генераторный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный Wilson 901-047 агрегат дизель-генераторный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Доска ель обрезная 50x200x6000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Доска ель обрезная 50x200x6000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Плита перекрытия железобетонная ОП-1-У для: колодец ККС-3 D900 x B1600 x L2300 x H250мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Доска ель обрезная 25x150x3000мм"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 7"

    "Доска ель обрезная 25x150x3000мм"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 8"

    "Цемент 0% 32.5кПа"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 9"

    "Кирпич керамический M-200 250x120x65мм полнотелый керамика красный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Материал кровельный РКП-350 рубероид B1 x L15м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Труба асбестоцементная безнапорная 100мм 3950мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Знак информационный самоклеящийся Опасность поражения электрическим током 50x50x50мм поливинилхлорид"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Цемент ПЦ-400 Д-20 до 20% 32.5кПа"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 14"

    "Замок навесной удлиненная дужка 40мм MATRIX 91822"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Замок навесной удлиненная дужка 40мм MATRIX 91822"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Замок навесной Apecs PD-01-38L"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Замок навесной Apecs PD-01-38"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Веник сорго"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Смесь сухая строительная цементно-песчаная ЦПС-300"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 20"

    "Цемент 0% 32.5кПа"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Цемент 0% 32.5кПа"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр воздушный Camozzi N208-F08"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр топливный Stihl 00003503500 бензопила Stihl MS180, Stihl MS250, Stihl MS290, Stihl TS360, Stihl TS760, Stihl BT360, Stihl P835, Stihl P840 10мкм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Фитинг прямой Camozzi 1050 10-3/8 R3/8 Dн10 x H25.5мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Фитинг прямой Camozzi 1050 10-1/2 R1/2 Dн10 x H25.5мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Фитинг прямой, с внутренней резьбой Camozzi 1063 6-1/4 G1/4 Dн6 x H19мм"

    Кол-во: 4.000

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