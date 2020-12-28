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Наименование закупки
Поставка арматуры для вводных объектов ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 15:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-17-51
Факс
--
Адрес электронной почты
MankevichSV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Манкевич Станислав Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка арматуры для вводных объектов ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174329Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка арматуры для вводных объектов ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЗПКТ ООО "Газпром переработка" 629300 Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения (расходы по перевозке продукции, по погрузке продукции на транспортное средство перевозчика; по перегрузке продукции в пути следования до пункта назначения; по креплению продукции на транспортном средстве), стоимость тары и упаковки продукции, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
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