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    Главная / Торги / поставка Провод силовой ПВ3 1x16 в Ульяновский филиал ПАО Ростелеком

    поставка Провод силовой ПВ3 1x16 в Ульяновский филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174322Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174322

    Наименование закупки

    поставка Провод силовой ПВ3 1x16 в Ульяновский филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 12:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Провод силовой ПВ3 1x16 в Ульяновский филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174322Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Провод силовой ПВ3 1x16 в Ульяновский филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск,Московское шоссе, д. 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ПВ3 1x16 1 жила медь PVC 450В 16мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 0.150

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