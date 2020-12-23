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    Главная / Торги / Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174321Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174321

    Наименование закупки

    Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 11:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8152)532740

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Koksharova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокшарова Татьяна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 16:00 GMT +323.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174321Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету поставщика в течении 7 кал.дней от даты подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бур по бетону SDS-plus 10мм 890мм 1000мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Бур по бетону SDS-plus 8мм 600мм 650мм"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 3"

    "Бур по бетону SDS-plus 8мм 950мм 1000мм"

    Кол-во: 8.000

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