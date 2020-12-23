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Наименование закупки
Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 11:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8152)532740
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Tatyana.Koksharova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кокшарова Татьяна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 16:00 GMT +323.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174321Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка буров по бетону в Коми филиал ПАО Ростелеком
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету поставщика в течении 7 кал.дней от даты подписания ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 15.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 8.000
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