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    Главная / Торги / Поставка капилярной дефектоскопии для ЛКДО ИТЦ

    Поставка капилярной дефектоскопии для ЛКДО ИТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174307Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174307

    Наименование закупки

    Поставка капилярной дефектоскопии для ЛКДО ИТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 11:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 922 333-48-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    khabarovkv@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабаров Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка капилярной дефектоскопии для ЛКДО ИТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 22:00 GMT +324.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174307Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка капилярной дефектоскопии для ЛКДО ИТЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краситель контрастный белый Magnaflux WSP-2"

    Кол-во: 264.000

    "Позиция 2"

    "Суспензия магнитная Magnaflux 7HF черная аэрозольный баллон 400МЛ"

    Кол-во: 236.000

    "Позиция 3"

    "Краска аэрозольная KUDO белая 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 60.000

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