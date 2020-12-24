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    Главная / Торги / Поставка аутригеров для нужд ИТЦ

    Поставка аутригеров для нужд ИТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174306Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174306

    Наименование закупки

    Поставка аутригеров для нужд ИТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 11:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 922 333-48-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    khabarovkv@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабаров Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аутригеров для нужд ИТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 22:00 GMT +324.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174306Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аутригеров для нужд ИТЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подкладка под аутригер полиэтилен сверхвысокомолекулярный 500х500х40ММ"

    Кол-во: 4.000

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