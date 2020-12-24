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    Главная / Торги / Поставка МТР для нужд ЛКДО ИТЦ

    Поставка МТР для нужд ЛКДО ИТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174304Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174304

    Наименование закупки

    Поставка МТР для нужд ЛКДО ИТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 11:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 922 333-48-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    khabarovkv@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабаров Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для нужд ЛКДО ИТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 22:00 GMT +324.12.2020 22:0024.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174304Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для нужд ЛКДО ИТЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор DURACELL AA 2.4А·Ч"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор Duracell Ni-MH AAA (HR03) 1.2В 0.85А·Ч"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор Robiton RTU270MH1 BL1 Ni-MH "Крона" 9В 2.7А·Ч"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная Powerman CA1270/UPS 12В 7А.Ч 151х65х100ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная Powerman CA1290/UPS 12В 9А.Ч 151х65х100ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор Robiton 10000MHD-2 Ni-MH D/НR20 1.2В 10А.Ч"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор GP R20 1.2В 4.5А·Ч блистер 2ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Батарейка солевая Космос R20 1.5В блистер KOCR202BL 2ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор Robiton SON2600 Li-Ion Li-IMR2600-18650 3.7В 2.6А.Ч"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Элемент питания литиевый Robiton ER 14505 AA 2.4А.Ч 3.6В Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Элемент питания литиевый Minamoto ER26500/T C 8.5А.Ч 3.6В 26.2х50ММ 1ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Устройство зарядное сетевое Duracell DRACUSB3-RU универсальное 2100mAh 15ВТ 220-240В черное"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Батарейка солевая GP AAA (R03) 1.5В"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Батарейка щелочная GP 604A 6LR61 9В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Батарейка щелочная GP Super Alkaline 14А LR14 С 2ШТ 14A-BC2"

    Кол-во: 15.000

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