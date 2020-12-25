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    Главная / Торги / Поставка одноразовой посуды для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка одноразовой посуды для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174302Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174302

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой посуды для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 11:50

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_на_поставку_одноразовой_посуды__2_.xls

    Ухтинское_УООП_Договор_ЕП_КИМ_проект__одноразовая_посуда_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 8216 75-91-35 доб. 190

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.chezganova@sgtorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Невская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одноразовой посуды для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174302Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой посуды для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    398 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37а, стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с договором

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чашка одноразовая кофейная полипропилен коричневая/белая 200МЛ для горячих/холодных напитков 50ШТ"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 2"

    "Нож одноразовый полистирол белый 165ММ 100ШТ"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 3"

    "Вилка одноразовая полистирол белая"

    Кол-во: 40000.000

    "Позиция 4"

    "Ложка одноразовая столовая пластик белая 165ММ"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 5"

    "контейнер с крышкой Юпласт ПП 500МЛ"

    Кол-во: 20000.000

    "Позиция 6"

    "Контейнер Полиэр полипропилен 360МЛ прозрачный для супа с крышкой 1027885"

    Кол-во: 40000.000

    "Позиция 7"

    "Контейнер прямоугольный Юпласт 0.25Л 10.8х8.2СМ полипропилен прозрачный с крышкой Россия"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 8"

    "Контейнер прямоугольный одноразовый Юпласт полипропилен 108х82х70ММ 350МЛ прозрачный с крышкой"

    Кол-во: 10000.000

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