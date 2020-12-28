www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ТО охранной сигнализации 2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 10:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Контактный телефон
+7 84235 7-15-38
Факс
+7 84235 7-15-23
Адрес электронной почты
ru172@fmbamail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Астраханов Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО охранной сигнализации 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174298Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО охранной сигнализации 2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком ежемесячно, по факту выполненных работ в течение пяти банковских дней со дня подписания Акта выполненных работ и выставления счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Кол-во: 12.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.