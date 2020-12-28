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    Главная / Торги / ТО охранной сигнализации 2021

    ТО охранной сигнализации 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174298Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174298

    Наименование закупки

    ТО охранной сигнализации 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 10:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО охранной сигнализации 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174298Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО охранной сигнализации 2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком ежемесячно, по факту выполненных работ в течение пяти банковских дней со дня подписания Акта выполненных работ и выставления счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обслуживание охранно-пожарной сигнализации - обслуживание тревожной сигнализации (месяц)"

    Кол-во: 12.000

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